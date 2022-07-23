ارتفاع حصيلة الاشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في ليبيا إلى 16 قتيلًا

وقالت الوزارة في بيان إن "إحصائيات الوفيات والجرحى نتيجة الاشتباكات التي حصلت يومي الخميس والجمعة في طرابلس وعين زارة، بلغت 16 قتيلًا و52 جريحًا"؛ موضحة أن إصاباتهم "متفاوتة" الخطورة.