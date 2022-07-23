ارتفاع حصيلة الاشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في ليبيا إلى 16 قتيلًا

أدت الاشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في العاصمة الليبية طرابلس، إلى مقتل 16 شخصًا، وإصابة نحو 50 آخرين بجروح، بحسب حصيلة جديدة أصدرتها وزارة الصحة السبت.
وقالت الوزارة في بيان إن "إحصائيات الوفيات والجرحى نتيجة الاشتباكات التي حصلت يومي الخميس والجمعة في طرابلس وعين زارة، بلغت 16 قتيلًا و52 جريحًا"؛ موضحة أن إصاباتهم "متفاوتة" الخطورة.
وأضافت أن "جميع الجرحى يتلقون العناية الطبية داخل مستشفيات القطاع العام في مدينة طرابلس".
لكن الوزارة لم تحدد عدد المدنيين من القتلى والجرحى.
وأفادت خدمة الإسعاف والإنقاذ في طرابلس الجمعة بمقتل ثلاثة مدنيين.
ووقع القتال ليل الخميس الجمعة، وتوقف في وقت متأخر من بعد ظهر الجمعة. وتواجهت مجموعتان مسلحتان مؤثرتان: قوة الردع ولواء ثورة طرابلس وكلاهما تابع للسلطة التنفيذية.
وقالت مصادر محلية: إن قيام مجموعة مسلحة باحتجاز مقاتل ينتمي إلى المعسكر الآخر؛ أدى إلى اندلاع الاشتباكات التي طالت أحياء عدة في المدينة.
وبعد المواجهات، علق رئيس الحكومة في طرابلس "عبدالحميد دبيبة" مهام وزير الداخلية "خالد مازن"، وكلف وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي "بتسيير مهام وزارة الداخلية حتى إشعار آخر".