الصحة العالمية تعلن عن "هدن إنسانية" للتلقيح ضد شلل الأطفال بغزة.. وحماس ترحب

وفي التفاصيل، أوضح ريك بيبركورن، ممثل المنظمة الأممية في الأراضي الفلسطينية، أن حملة التطعيم، التي وصفت بأنها "توقفات إنسانية" ستستمر لمدة ثلاثة أيام في مناطق مختلفة من القطاع المحاصر، وستبدأ يوم الأحد وسط غزة، كما سيتبع ذلك توقف آخر لمدة ثلاثة أيام في جنوب غزة ثم ثالث في شمال غزة، فيما يعتقد أنهم قد يحتاجون إلى أيام إضافية لاستكمال التطعيمات.