"ترامب" يُندِّد بالمهاجرين غير الشرعيين: يجلبون "جينات سيئة" لأمريكا

وقال المحلل السياسي ريتشارد حنانيا، رئيس مركز الدراسات الحزبية والأيديولوجية: "أنا لا أدافع عادة عن تصريحات ترامب، وهو هنا يطلق كذبة القتلة البالغ عددهم 13 ألفًا المفرج عنهم"، لكنه لفت إلى أن المرشح الجمهوري "محق في أن الإجرام وراثي إلى حد كبير".