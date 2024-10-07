"ترامب" يُندِّد بالمهاجرين غير الشرعيين: يجلبون "جينات سيئة" لأمريكا

ندَّد المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب أمس الاثنين بمهاجرين غير نظاميين، قال إنهم يجلبون "جينات سيئة" إلى الولايات المتحدة، واتهمهم بـ"تسميم" الدم الأمريكي.
وتفصيلاً، جاءت تصريحات ترامب في معرض انتقاده منافسته الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس، خلال مقابلة إذاعية تحدث فيها عن أرقام حكومية، تُظهر أن هناك 13 ألف مهاجر في الولايات المتحدة، يُفترض أن يكونوا في مراكز احتجاز بسبب إدانتهم بالقتل.
وقال لمحاوره هيو هيويت: "ماذا عن السماح للناس بالقدوم إلى حدود مفتوحة؟ 13 ألفًا منهم كانوا قتلة، وكثير منهم قتلوا أكثر من شخص واحد؟ إنهم يعيشون الآن بسعادة في الولايات المتحدة".
وأضاف: "أتعلم، باعتقادي أن القتل في جيناتهم. في بلدنا حاليًا جينات سيئة كثيرة. هناك 425 ألف شخص مجرمون، أتوا إلى بلادنا، ما كان ينبغي أن يدخلوا"، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وفسَّر ترامب في تصريحاته على نحو خاطئ بيانات أصدرتها الوكالة الأمريكية لإنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في سبتمبر؛ إذ إن الأرقام المشار إليها هي حصيلة تراكمت على مدى عقود، بما في ذلك إبان ولاية ترامب الرئاسية (2017-2021).
وقال المحلل السياسي ريتشارد حنانيا، رئيس مركز الدراسات الحزبية والأيديولوجية: "أنا لا أدافع عادة عن تصريحات ترامب، وهو هنا يطلق كذبة القتلة البالغ عددهم 13 ألفًا المفرج عنهم"، لكنه لفت إلى أن المرشح الجمهوري "محق في أن الإجرام وراثي إلى حد كبير".
وفي الشهر الماضي اتهم ترامب إدارة الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس بأنها "أدخلت إلى الولايات المتحدة معتدين على أطفال ومغتصبين من كل أنحاء العالم، واستخدمت القضاء لسجن خصومها السياسيين"، من دون أن يُثبت مزاعمه.