الخطوط الملكية الأردنية تُعلق رحلاتها إلى بيروت

وكانت قد ذكرت شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية، أن عدم انتظام مواعيد رحلاتها الجوية يتعلق بمخاطر التأمين في ظل تصاعد التوتر بين "إسرائيل" وجماعة "حزب الله" اللبنانية، والذي تسبب في إلغاء أو تأخر بعض الرحلات في مطار بيروت.