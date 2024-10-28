"بايدن" ينتقد هدايا ماسك للناخبين بالولايات المتأرجحة.. غير مناسبة تمامًا

وقال كراسنر: "المدعي العام لمقاطعة فيلادلفيا مكلف بحماية الجمهور من المضايقات العامة، والممارسات التجارية غير العادلة، بما في ذلك اليانصيب غير القانوني، كما أنه مكلف أيضًا بحماية الجمهور من التدخل في نزاهة الانتخابات".