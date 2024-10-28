"بايدن" ينتقد هدايا ماسك للناخبين بالولايات المتأرجحة.. غير مناسبة تمامًا

انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن هبات الملياردير إيلون ماسك اليومية البالغة مليون دولار للناخبين المسجلين في الولايات المتأرجحة أمس الاثنين، واصفًا إياها بأنها "غير مناسبة تمامًا".
وفي التفاصيل، قال الرئيس للصحفيين بعد الإدلاء بصوته في ولايته الأصلية ديلاوير: "أعتقد أنه غير مناسب تمامًا".
وواجهت "أمريكا باك"، التابعة لماسك والمؤيدة لترامب، رد فعل مستهجنة منذ إطلاق الجائزة المثيرة للجدل في وقت سابق من هذا الشهر.
ورفع المدعي العام لمقاطعة فيلادلفيا لاري كراسنر -وهو ديموقراطي- أمس الاثنين دعوى قضائية ضد الملياردير ومنظمته PAC بسبب الهدايا.
وقال كراسنر: "المدعي العام لمقاطعة فيلادلفيا مكلف بحماية الجمهور من المضايقات العامة، والممارسات التجارية غير العادلة، بما في ذلك اليانصيب غير القانوني، كما أنه مكلف أيضًا بحماية الجمهور من التدخل في نزاهة الانتخابات".
وأرسلت وزارة العدل (DOJ) رسالة إلى أمريكا PAC، تحذر من أن الجائزة يمكن أن تنتهك قانونًا اتحاديًّا ضد دفع الناس للتسجيل للتصويت، وفقًا لـ"العربية نت".
وأعطت منظمة PAC تسعة شيكات بقيمة مليون دولار حتى الآن للناخبين المسجلين في العديد من الولايات المتأرجحة الذين وقّعوا على التماسها لدعم حرية التعبير والحق في حمل السلاح، وتخطط لمواصلة الهدايا خلال يوم الانتخابات.
وألقى ماسك، الذي أيد الرئيس السابق ترامب في يوليو، ما لا يقل عن 118 مليون دولار في منظمة PAC، التي لعبت دورًا رئيسيًّا في جهود حملة ترامب للخروج والتصويت في الولايات المتأرجحة.
وتولى الملياردير نفسه دورًا نشطًا في تعزيز الرئيس السابق، وعقد سلسلة تجمعات بقاعات المدينة في ولاية بنسلفانيا، وظهر إلى جانب ترامب في تجمع ماديسون سكوير جاردن يوم الأحد.