"تحويل مسجد لكنيس يهودي ومنع الآذان واقتحام الأقصى".. فظائع يكشفها وزير "أوقاف فلسطين"

ووفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية، أوضح "البكري" في بيان صدر عنه، اليوم الاثنين، أن المسجد الأقصى المبارك يتعرض لاقتحامات المستعمرين يومياً عدا السبت والجمعة على فترتين صباحية ومسائية، إضافة إلى اعتداءاتهم المتكررة على الحرم الإبراهيمي في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني عليه.