"ماكرون": ترامب يطلب "نوبل للسلام".. فليوقف الحرب في غزة أولًا وإلا فلن يحصل عليها أبدًا

وجاءت تصريحاته بعد ساعات من كلمة ترامب في قمة الأمم المتحدة، حيث انتقد أداء المنظمة الأممية في معالجة النزاعات الدولية، وادعى أنه أوقف عدة حروب خلال ولايته، مضيفًا: "كثير من الناس يقولون إنه يجب أن أحصل على جائزة نوبل للسلام".