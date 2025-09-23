"ماكرون": ترامب يطلب "نوبل للسلام".. فليوقف الحرب في غزة أولًا وإلا فلن يحصل عليها أبدًا

في تصريحات لافتة، ربط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جائزة نوبل للسلام بإنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، مؤكدًا أن تحقيق السلام شرط أساسي لأي استحقاق دولي.
وقال ماكرون في مقابلة مع قناة "بي أف أم تي في": "أرى رئيسًا أمريكيًا منخرطًا يقول: أريد جائزة نوبل للسلام. لكن جائزة نوبل للسلام غير ممكنة إلا إذا أوقفتم هذا الصراع".
وجاءت تصريحاته بعد ساعات من كلمة ترامب في قمة الأمم المتحدة، حيث انتقد أداء المنظمة الأممية في معالجة النزاعات الدولية، وادعى أنه أوقف عدة حروب خلال ولايته، مضيفًا: "كثير من الناس يقولون إنه يجب أن أحصل على جائزة نوبل للسلام".
وفي سياق متصل، رفض ماكرون ما وصفه ترامب بـ"مكافأة حماس"، في إشارة إلى الاعتراف المحتمل بدولة فلسطينية، مؤكدًا أن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس مكافأة، بل هو السبيل الوحيد لعزل حماس".
وأضاف: "الحكومة الإسرائيلية قامت بتحييد جميع صانعي القرار العسكريين في الحركة الإسلامية الفلسطينية، ونحن الآن نعزل حماس"، مشددًا على أن "الطريقة الوحيدة للقضاء على حماس هي إقامة سلطة شرعية".
وختم الرئيس الفرنسي بالتأكيد على أن حل الدولتين يمثل المبادرة الوحيدة الواقعية لعزل حماس وإعادة الاستقرار، ولا توجد بدائل أخرى تحقق ذلك الهدف.