الرئيس الفلسطيني: لن نسمح لإسرائيل بالإفلات من العقاب بعد جريمة مستشفى المعمداني

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، صباح اليوم الأربعاء، إن إسرائيل ارتكبت جريمة لا تُغتفر بقصفها مستشفى المعمداني، لافتًا إلى أنه "لن نسمح لإسرائيل بالإفلات من العقاب".