الرئيس الفلسطيني: لن نسمح لإسرائيل بالإفلات من العقاب بعد جريمة مستشفى المعمداني

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، صباح اليوم الأربعاء، إن إسرائيل ارتكبت جريمة لا تُغتفر بقصفها مستشفى المعمداني، لافتًا إلى أنه "لن نسمح لإسرائيل بالإفلات من العقاب".
وتفصيلاً، قال الرئيس الفلسطيني: "اتفقت مع الأردن ومصر على إلغاء القمة المقررة في عمّان اليوم مع الرئيس بايدن، مضيفًا "حذرنا مرارًا من عواقب تصرفات إسرائيل".
وتابع: "أطالب بمحاسبة حكومة الاحتلال وتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا، لافتًا إلى أن "75 عامًا من المعاناة والانتهاكات والجرائم الإسرائيلية والعالم في صمت مطبق"، وفقًا لسبوتنيك.
وقصف الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء وجود آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجؤوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.
ونقلت الوكالة عن مصادر طبية أن "500 مواطن على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من موقع القصف".
وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بدوره، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام حدادًا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قِبل الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء.