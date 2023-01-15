"الخلاف يمزقنا".. "هرتسوج" يحذر من أزمة دستورية قد تعصف بإسرائيل

ويرى معارضو الخطة، الذين خرجوا في احتجاجات أمس، أن تلك الإصلاحات ستنتقص من استقلال القضاء وستشجع الفساد وستؤدي لتراجع حقوق الأقليات، كما ستحرم المحاكم الإسرائيلية من مصداقية تساعد في درء اتهامات بارتكاب جرائم حرب في الخارج.