"الخلاف يمزقنا".. "هرتسوج" يحذر من أزمة دستورية قد تعصف بإسرائيل

حذر الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج، اليوم (الأحد) من أن إسرائيل تواجه أزمة دستورية تاريخية؛ بسبب خطة إصلاح قضائي مثيرة للجدل.
وقال "هرتسوج" في بيان: "نحن في خضم خلاف عميق يمزق أواصر أمتنا، وهذا التنازع يثير قلقي بشدة.. تمامًا كما يقلق كثيرين في أنحاء إسرائيل وفي الشتات"، وفقًا لـ"رويترز".
وأضاف: "أركز الآن على دورين حاسمين أعتقد أن عليّ القيام بهما كرئيس في هذا الوقت، تجنب أزمة دستورية تاريخية ووضع حد للشقاق المتواصل داخل أمتنا".
ويريد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي بدأ مؤخرًا ولايته السادسة، تقييد عمل المحكمة العليا التي يتهمها أعضاء من ائتلافه الديني القومي بالتجاوز في سلطاتها وبالنخبوية.
ويرى معارضو الخطة، الذين خرجوا في احتجاجات أمس، أن تلك الإصلاحات ستنتقص من استقلال القضاء وستشجع الفساد وستؤدي لتراجع حقوق الأقليات، كما ستحرم المحاكم الإسرائيلية من مصداقية تساعد في درء اتهامات بارتكاب جرائم حرب في الخارج.