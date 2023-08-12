"إيكواس" تحذّر روسيا من مشاركة "فاغنر" في انقلاب النيجر

ولفت: "نحن ذاهبون إلى هناك إذا لزم الأمر، لإنقاذ الرئيس بازوم، الذي يعيش اليوم في ظروف مروعة للغاية، إنه يُحرم من الرعاية الطبية، حتى إنه يُحرم من الحصول على طعامه المعتاد".