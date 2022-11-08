احتجاجًا على محاولة اغتياله.. أنصار عمران خان يغلقون الطرق في إسلام آباد

يشار إلى أن خان (70 عاماً) بدأ ما يعرف بالمسيرة الاحتجاجية الطويلة من لاهور إلى العاصمة في 28 أكتوبر، وكان يلوح للحشود من حاوية محمولة على شاحنة في مدينة وزير آباد بإقليم البنجاب يوم الخميس الماضي عندما أطلق رجل عدة أعيرة نارية عليه.