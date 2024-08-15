العالم

كسر حاجز الـ 40 ألفًا.. ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 40005 شهداء

ارتكاب مجزرتين ضد العائلات الفلسطينية واستشهاد 40 شخصًا خلال الساعات 24 الماضية
كسر حاجز الـ 40 ألفًا.. ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 40005 شهداء

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 314 على التوالي إلى 40005 شهداء، ونحو 92401 جريح، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 40 فلسطينياً وإصابة 107 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، وارتكاب مجزرتين ضد العائلات الفلسطينية، خلال الساعات 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأكدت وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في كافة مناطق القطاع، لم يتم انتشالهم لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.

غزة
عدوان الاحتلال الإسرائيلي

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org