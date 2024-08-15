كسر حاجز الـ 40 ألفًا.. ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 40005 شهداء

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 314 على التوالي إلى 40005 شهداء، ونحو 92401 جريح، معظمهم من النساء والأطفال.