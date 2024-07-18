"العسومي" يطالب البنك الدولي بالعمل على تخفيف الأزمة الإنسانية في غزة

طالب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، البنك الدولي بأن يكون له دور حيوي ومؤثر في التخفيف من الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده العسومي مع عدد من نواب رئيس البنك الدولي، والمديرين التنفيذيين بالبنك، في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وأفاد البرلمان العربي في بيان اليوم، بأن العسومي أكد خلال اللقاء أن تعزيز علاقات البنك الدولي مع البرلمانيين يمثل حلقة مفقودة مهمة من أجل تكوين صورة شاملة وحقيقية في الأوضاع التنموية داخل مختلف الدول، على الرغم من أن البنك الدولي اعتاد في بناء مؤشراته التنموية على علاقاته مع الحكومات والأجهزة التنفيذية المختلفة.
وأوضح العسومي أن زيارة وفد البرلمان العربي إلى البنك الدولي تضع اللبنة الأولى في تعاون مؤسسي ومستدام بين الجانبين، في الكثير من المجالات التنموية، لا سيما القضايا المتعلقة بالمرأة والشباب والأطفال والتنمية المستدامة، مؤكداً حرص البرلمان العربي على بلورة برنامج عمل مشترك مع البنك الدولي يتم تنفيذه وفق برنامج زمني يتفق عليه الجانبان.