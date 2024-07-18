"العسومي" يطالب البنك الدولي بالعمل على تخفيف الأزمة الإنسانية في غزة

وأفاد البرلمان العربي في بيان اليوم، بأن العسومي أكد خلال اللقاء أن تعزيز علاقات البنك الدولي مع البرلمانيين يمثل حلقة مفقودة مهمة من أجل تكوين صورة شاملة وحقيقية في الأوضاع التنموية داخل مختلف الدول، على الرغم من أن البنك الدولي اعتاد في بناء مؤشراته التنموية على علاقاته مع الحكومات والأجهزة التنفيذية المختلفة.