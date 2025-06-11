ماسك يعتذر لترامب بعد جدال علني ويقر: "تجاوزت حدودي"

وفي وقت لاحق، ذهب ماسك إلى حد التأكيد بأن تأثيره كان حاسماً في فوز ترامب بالانتخابات وفي حصول الجمهوريين على الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، ما زاد من حدة الجدل العام حول العلاقة المتقلبة بين الرجلين الأكثر تأثيراً في الساحة السياسية والاقتصادية الأمريكية.