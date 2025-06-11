ماسك يعتذر لترامب بعد جدال علني ويقر: "تجاوزت حدودي"

أعرب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن أسفه لبعض تعليقاته التي تناولت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأسبوع الماضي، في ظل خلاف علني بين الطرفين حول مشروع قانون خفض النفقات الفيدرالية.
وكتب ماسك عبر منصة "إكس": "أنا آسف لبعض منشوراتي عن الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي. لقد تجاوزت الحدود"، في إشارة إلى تغريدات سابقة سخر فيها من تصريحات ترامب، قائلاً إنه "لا أحد يضر بسمعته مثله"، بحسب ما نقله موقع RT.
ويأتي الاعتذار بعد تصاعد التوتر بين الطرفين إثر انتقاد ماسك لمشروع قانون ضخم اقترحه ترامب، داعياً إلى "قتله" لاعتقاده أنه يحمل أعباء مالية غير مبررة.
ورد ترامب على تلك التصريحات بالتعبير عن خيبة أمله في ماسك، مشيراً إلى أنه قدم له دعماً كبيراً في مراحل سابقة.
وفي وقت لاحق، ذهب ماسك إلى حد التأكيد بأن تأثيره كان حاسماً في فوز ترامب بالانتخابات وفي حصول الجمهوريين على الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، ما زاد من حدة الجدل العام حول العلاقة المتقلبة بين الرجلين الأكثر تأثيراً في الساحة السياسية والاقتصادية الأمريكية.