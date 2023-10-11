أعداد القتلى الأجانب وجنسياتهم في عملية "طوفان الأقصى" التي نفّذتها "حماس" في إسرائيل

أعلن مصدر في وزارة الخارجية الألمانية، الأحد، أن عدداً من مزدوجي الجنسية اختُطفوا. وقالت والدة شاني لوك البالغة 22 عاما لمجلة "دير شبيغل"، إنها تعرّفت على ابنتها في مقاطع فيديو متداولة عبر الإنترنت لشابة نصف عارية ترقد على ما يبدو فاقدة للوعي ووجهها إلى الأسفل في شاحنة صغيرة في غزة على متننها رجال مسلحون.