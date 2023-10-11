أعداد القتلى الأجانب وجنسياتهم في عملية "طوفان الأقصى" التي نفّذتها "حماس" في إسرائيل

قُتل عشرات الأجانب أو جُرحوا أو أصبحوا رهائن لدى حركة حماس عقب الهجوم الذي شنّته يوم السبت على إسرائيل.
وكان عديد من الأجانب المفقودين يشاركون في مهرجان للموسيقى الإلكترونية في صحراء بجنوب إسرائيل قرب حدود غزة، قُتل خلاله ما يناهز 250 شخصاً، وفق منظمة غير حكومية.
وفيما يلي عدد القتلى والجرحى والرهائن وجنسياتهم:
قُتل 18 تايلاندياً وأُصيب تسعة وتمّ أسر 11، على ما ذكر مسؤولون في وزارة الخارجية الثلاثاء.
وقال نائب وزير الخارجية جاكابونغ سانغماني، إن حوالى خمسة آلاف مواطن تايلاندي أُجلوا من المناطق العالية الخطورة فيما "يطلُب ثلاثة آلاف مواطن آخر العودة إلى تايلاند".
أكّدت الولايات المتحدة، الإثنين، مقتل 11 مواطناً أميركيّاً على الأقل، ورجّحت أن يكون هناك أميركيون بين الرهائن الذين تمّ احتجازهم من قبل حركة حماس.
وقال الرئيس جو بايدن في بيان "مع الأسف، نعلم الآن أن 11 مواطناً أميركياً على الأقل كانوا بين القتلى، وعديد منهم كانوا يعيشون في إسرائيل".
قتل عشرة مواطنين نيباليين في كيبوتس ألوميم، إحدى المستوطنات التي هاجمتها حماس، على ما أفادت به سفارة نيبال في تل أبيب الأحد.
وأشارت السفارة إلى أن أربعة آخرين يتلقون العلاج في المستشفى، بينما يجري بحث عن شخص خامس.
وكانت كيبوتس ألوميم تستضيف 17 طالباً وقت الهجوم.
أكّدت وزارة الخارجية الأرجنتينية، الإثنين، أن سبعة من مواطنيها قُتلوا خلال الهجوم الذي نفّذته حركة حماس، كما تحدثت عن فقدان 15 آخرين.
قالت الحكومة الفرنسية، الثلاثاء، إن أربعة مواطنين فرنسيين قُتلوا، مضيفة أن 13 ما زالوا في عِداد المفقودين ويرجّح أن يكون بعضهم قد اُختطف.
أفادت السفارة الروسية في تل أبيب بمقتل أربعة روسيين-إسرائيليين. وأكّدت أن ليست لديها معلومات عن رهائن محتملين، لكنها قالت إن هناك ستة مواطنين روس في عِداد المفقودين.
قُتلت سيدتان أوكرانيتان كانتا تعيشان في إسرائيل منذ عدة سنوات على ما قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولنكو الأحد.
قُتل مواطنان بريطانيان على ما أكدت أسرتاهما. وكان أحدهما وهو ناثانيل يونغ الذي يبلغ من العمر 20 عاماً، يخدم في الجيش الإسرائيلي.
وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، الثلاثاء، إن "عدداً كبيراً" من مزدوجي الجنسية البريطانية-الإسرائيلية حُوصروا في القتال.
قالت الحكومة الكندية، الإثنين، إن كنديّاً قُتل وثلاثة آخرين فُقدوا.
أكّدت وزارة الخارجية البرازيلية، الثلاثاء، مقتل برازيلي-إسرائيلي.
أعلنت وزارة الخارجية البيروفية، الثلاثاء، مقتل مواطن بيروفي. وأشارت إلى وجود ثلاثة آخرين في عِداد المفقودين.
قال رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت، إن طالباً كمبودياً لقي حتفه خلال الهجوم الذي نفّذته حركة حماس على إسرائيل.
أعلن مصدر في وزارة الخارجية الألمانية، الأحد، أن عدداً من مزدوجي الجنسية اختُطفوا. وقالت والدة شاني لوك البالغة 22 عاما لمجلة "دير شبيغل"، إنها تعرّفت على ابنتها في مقاطع فيديو متداولة عبر الإنترنت لشابة نصف عارية ترقد على ما يبدو فاقدة للوعي ووجهها إلى الأسفل في شاحنة صغيرة في غزة على متننها رجال مسلحون.
قال سفير الفلبين لدى إسرائيل، الثلاثاء، إن خمسة مواطنين في عِداد المفقودين، ومن المحتمل أن يكون أحدهم مختطفاً.
قالت وزارة الخارجية النمساوية، الثلاثاء، إن ثلاثة مواطنين نمسويين-إسرائيليين يقيمون في جنوب إسرائيل بشكل منفصل قد يكونون بين المختطفين.
أكّدت وزارة الخارجية التشيلية، الإثنين، أن مواطنَيْن من تشيلي مفقودان. وكان الزوجان يعيشان في كيبوتس قرب حدود إسرائيل مع غزة.
قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إن اسرائيليَين-إيطاليَين مفقودان. وأضاف "لم يحدَّد مكانهما ولا يجيبان عن الاتصالات الهاتفية".
قالت حكومة باراغواي إن مواطنَين من باراغواي كانا يعيشان في إسرائيل مفقودان دون تقديم تفاصيل إضافية.
قال سفير سريلانكا لدى إسرائيل، الثلاثاء، إن مواطنَين في عِداد المفقودين.
قال سفير تنزانيا لدى إسرائيل لفرانس برس، إن مواطنَين تنزانيَين مفقودان.
كتبت وزيرة الخارجية المكسيكية أليسيا بارسينا على منصة إكس، أن مكسيكيَين أُخذا رهينتيْن، دون تقديم مزيدٍ من التفاصيل.
قال سفير إسرائيل لدى كولومبيا على منصة إكس، إن كولومبيَين كانا في مهرجان "سوبرنوفا" الموسيقي مفقودان. وأكدت الحكومة الكولومبية أن اثنين من مواطنيها كانا في المهرجان، وأنها تحاول المساعدة في تحديد مكانهما.
قالت حكومة بنما إن أحد مواطنيها مفقود.
أكدت الحكومة الإيرلندية أن امرأة إيرلندية-إسرائيلية مفقودة.