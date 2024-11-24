روسيا تتهم إدارة بايدن بـ"عرقلة" خطط ترامب لحل أزمة الحرب في أوكرانيا

وكان ترامب، الذي سيتولى السلطة يوم 20 يناير، قد قال إنه سيتحرك سريعًا لإنهاء حرب روسيا مع أوكرانيا، المستمرة منذ فترة تجاوزت ألف يوم، غير أنه لم يعلن بعد عن خطط محددة.