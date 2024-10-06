"ميقاتي" يطالب بالضغط على "إسرائيل" لوقف إطلاق النار
طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، اليوم الأحد، بالضغط على "إسرائيل" لوقف إطلاق النار بعد غارات عنيفة هزّت الضاحية الجنوبية ببيروت، معقل "حزب الله"، ليلة أمس.
وقال "ميقاتي"، في بيان: "نطالب بالضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار، وتطبيق القرار 1701 فورًا"، وفق ما أوردت "سكاي نيوز عربية".
كما أعرب عن تأييده "النداء المشترك الذي أصدرته باريس وواشنطن بدعم من الاتحاد الأوروبي ودول عربية وأجنبية"، من أجل وقف إطلاق النار.
ودعت الولايات المتحدة وفرنسا، وانضمت إليهما دول عربية وغربية وأوروبية، في سبتمبر إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يومًا بين "إسرائيل" و"حزب الله" في لبنان؛ لمنح فرصة للدبلوماسية.
وشكر "ميقاتي" الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي دعم بلاده مرة أخرى، بدعوته لمؤتمر دولي لدعم لبنان في أكتوبر الجاري.
ورحب بدعوة "ماكرون" للكف عن تسليم أسلحة إلى "إسرائيل" تُستخدم في غزة، الأمر الذي أثار غضب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال "نتنياهو"، مساء السبت: إنه "عار" على "ماكرون" الدعوة إلى حظر توريد الأسلحة لـ"إسرائيل".
وأوضح "ميقاتي" أن ذلك يثبت "صوابية الموقف الفرنسي"، قائلًا: إن ما قاله "ماكرون" "يعبر خير تعبير عن القيم الإنسانية السامية التي تعبر عنها فرنسا والرئيس ماكرون شخصيًا في مناصرة الحق ووقف العنف واللجوء إلى الحلول السلمية التي تبعد شبح الحروب والقتل".