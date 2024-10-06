"ميقاتي" يطالب بالضغط على "إسرائيل" لوقف إطلاق النار

وأوضح "ميقاتي" أن ذلك يثبت "صوابية الموقف الفرنسي"، قائلًا: إن ما قاله "ماكرون" "يعبر خير تعبير عن القيم الإنسانية السامية التي تعبر عنها فرنسا والرئيس ماكرون شخصيًا في مناصرة الحق ووقف العنف واللجوء إلى الحلول السلمية التي تبعد شبح الحروب والقتل".