الأمين العام للأمم المتحدة: الإنسانية تواجه "انتحاراً جماعياً"

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الاثنين، من أن الحرائق المستعرة في أوروبا وغيرها من القارات في العالم، إضافة إلى موجات الحرّ الخانق، تشير إلى أن الإنسانية تواجه "انتحاراً جماعياً".