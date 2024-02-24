الاحتلال دمر آلاف المنازل على طول المناطق الشرقية لقطاع غزة

وفي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، يبدو حجم الدمار هائلًا، فقد طال القصف والتدمير الواسع بلدات خزاعة ومعن والزنة والقرارة، مما أدى إلى تدمير أكثر من ألف منزل على طول المناطق الشرقية لخان يونس، وقد غيرت المنطقة العازلة ديموغرافيا وجغرافيا جميع المناطق الشرقية لقطاع غزة، وحرم قطاع غزة من 60 في المئة من مصادر الزراعة والثروة الحيوانية التي كانت تتركز في تلك المناطق.