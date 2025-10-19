10 شهداء منذ الصباح.. قصف للاحتلال يستهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون مساء اليوم الأحد، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وأفاد مصدر طبي في مستشفى العودة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة الخطورة، إثر الغارة التي استهدفت المخيم المكتظ بالسكان.
وباستشهاد المواطنين الثلاثة، ترتفع حصيلة الشهداء منذ صباح اليوم إلى عشرة، في وقت تتواصل فيه الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع.
ووفق ما أوردته "وفا"، فقد ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 68,159 شهيدًا و170,203 مصابين منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، في واحدة من أكثر الحملات العسكرية دموية في تاريخ القطاع.
كما أشارت المصادر إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في الحادي عشر من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، استشهد 38 مواطنًا وأصيب 146 آخرون، فيما انتُشلت جثامين 414 شهيدًا من تحت الأنقاض، وتم استلام 15 جثمانًا محتجزة لدى الاحتلال لا تزال هوياتها غير معروفة.