منذ بداية العدوان.. استشهاد 8941 طالبًا وتعرض 353 مدرسة وجامعة للقصف والتخريب بغزة والضفة

وأوضحت الوزارة في بيان لها نقلته وكالة وفا للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلاب الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 8840، والذين أصيبوا إلى 14389، فيما استُشهد في الضفة 101 طالب وأصيب 505 آخرون، إضافة إلى اعتقال 357.