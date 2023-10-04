ارتفاع أسعار البنزين يدفع بعضهم لبيع سيارته في الولايات المتحدة.. وانتقادات حادة لإدارة "بايدن"

بينما قرر أحدهم بيع سيارته، وتغييرها بدراجة نارية لتفادي دفع مبالغ طائلة لملء خزان الوقود، وكتب قائلاً: "أفضل قرار اتخذته في السنوات القليلة الماضية هو شراء دراجتي النارية التي تقطع 75 ميلاً للجالون الواحد، ويمكن أن تصل سرعتها إلى 90 ميلاً في الساعة. لم يكن الأمر رخيصًا، ولكن عندما يصوت الديمقراطيون لصالح الامتيازات الاجتماعية في كاليفورنيا، ترتفع أسعار البنزين دائمًا، خصوصًا قبل عام الانتخابات".