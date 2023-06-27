"بوتين": تمرد "فاغنر" لم يحظَ بدعم الجيش ولا السكان

وأضاف "بوتين": "الأشخاص الذين انجرّوا إلى التمرد أدركوا أن لا الجيش ولا الشعب يقفان إلى جانبهم"، مؤكدًا أن عمل الأجهزة الأمنية "سمح بمنع تطور الوضع إلى منحى خطير".