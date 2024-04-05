ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 33091 شهيدًا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 54 شهيدًا و82 إصابة"، وذلك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأوضحت أن حصيلة الهجوم الإسرائيلي على القطاع، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ارتفعت إلى 33091 قتيلاً و75750 جريحًا.
وأشارت إلى أنه ما زال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات وأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.
وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن قوات الاحتلال الإسرائيلية واصلت، فجر اليوم الجمعة، شن غارات جوية وقصف مدفعي، في اليوم الـ182 من العدوان على غزة، على مناطق متفرقة من القطاع مما أدى لسقوط شهداء وجرحى.
وأضافت أن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا استهدف وسط وغرب مدينة خان يونس، وشرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
كما استهدفت غارة عنيفة من الطائرات الحربية الإسرائيلية، محيط مدينة الشيخ زايد شمالي قطاع غزة، فيما تعرضت مناطق متفرقة بالمحافظة الوسطى في القطاع، لقصف مدفعي إسرائيلي.
وبحسب مصادر محلية، استهدف الطيران الإسرائيلي، قبيل منتصف الليلة الماضية، تل الهوا غرب غزة، بينما تواصل القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي على الأحياء الجنوبية الغربية والشرقية لمدينة خان يونس، وشرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.