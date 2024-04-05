ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 33091 شهيدًا

وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن قوات الاحتلال الإسرائيلية واصلت، فجر اليوم الجمعة، شن غارات جوية وقصف مدفعي، في اليوم الـ182 من العدوان على غزة، على مناطق متفرقة من القطاع مما أدى لسقوط شهداء وجرحى.