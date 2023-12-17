وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع الإسرائيليين تحديدَ مراحل حرب غزة

يبحث وزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن"، خلال زيارته إلى إسرائيل، غدًا "الاثنين"، مع المسؤولين الإسرائيليين؛ تحديدَ مراحل الحرب المستمرّة على قطاع غزة، في ثاني زيارة لمسؤول أمريكي كبير إلى تل أبيب خلال أسبوع، وسط تزايد الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار، وإجراء مفاوضات تتيح الإفراج عن المحتجزين لدى حركة "حماس".