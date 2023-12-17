وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع الإسرائيليين تحديدَ مراحل حرب غزة

يبحث وزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن"، خلال زيارته إلى إسرائيل، غدًا "الاثنين"، مع المسؤولين الإسرائيليين؛ تحديدَ مراحل الحرب المستمرّة على قطاع غزة، في ثاني زيارة لمسؤول أمريكي كبير إلى تل أبيب خلال أسبوع، وسط تزايد الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار، وإجراء مفاوضات تتيح الإفراج عن المحتجزين لدى حركة "حماس".
ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية، أن "أوستن" سيتلقّى، خلال زيارته لإسرائيل، آخرَ التطورات بشأن التقدم الذي تحرزه حكومة الحرب الإسرائيلية ووزير الدفاع "يوآف جالانت"، والجيش الإسرائيلي، في حملتهم العسكرية لتفكيك البنية التحتية لحركة "حماس" في قطاع غزة.
وبيّن المسؤول أن "أوستن" سيضغط على المسؤولين الإسرائيليين لمعرفة المقاييس التي يعتزمون اللجوء إليها خلال المرحلة المقبلة من حملتهم العسكرية في غزة.
وأضاف: أن وزير الدفاع سيعمل كذلك على تعميق الجهود المبذولة لزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، وتخفيف الضرر الذي يلحق بهم.
ومن المقرَّر أن تشمل جولة "أوستن" في المنطقة قطر والبحرين.