استشهاد عشرة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على غزة

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد ثلاثة فلسطينيين في استهداف طائرات ومدفعية الاحتلال لتجمعات الفلسطينيين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، والذي يشهد عملية عسكرية منذ أسبوع، دمرت فيه قوات الاحتلال أحياء سكنية كاملة، كما استشهد ثلاثة آخرون في قصف استهدف أحد المنازل في حي الدرج بمدينة غزة.. تزامن ذلك مع قصف استهدف شقة سكنية بحي التفاح أسفر عن استشهاد أربعة فلسطينيين.