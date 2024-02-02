واشنطن لن تعاقب المسؤولين الإسرائيليين المحرّضين على العنف ضدّ الفلسطينيين في الضفة

وقال كيربي "لقد أوضح الرئيس هذا الأمر منذ وقت طويل. يجب أن ينتهي هذا كله، هذا الأمر غير مقبول، ليس فقط في الضفة الغربية، وإنما بالنسبة للشعب الفلسطيني ككل.