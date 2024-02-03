روسيا تدين ضربات أميركا في العراق وسوريا.. وتدعو إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن

وتابعت: "من الواضح أن الضربات الجوية تهدف لزيادة تأجيج الصراع. فمن خلال مهاجمة أهداف (جماعات موالية لإيران)، كما يدعون، في العراق وسوريا دون توقف تقريباً، تحاول الولايات المتحدة عمداً إغراق أكبر دول المنطقة في الصراع".