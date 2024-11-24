ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة إلى 44211 شهيدًا

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 35 فلسطينيًا وإصابة 94 بجروح مختلفة وحروق بعضها خطيرة، بالإضافة إلى ارتكاب 4 مجازر بحق العائلات الفلسطينية، خلال الساعات 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكدة وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في كل مناطق القطاع، لم يتم انتشالهم؛ لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.