الرئيس قيس سعيّد يصدر قانوناً انتخابياً جديداً من شأنه تقليل نفوذ الأحزاب في البرلمان

وبموجب القانون الجديد، سيختار الناخبون مرشحيهم في انتخابات 17 ديسمبر على أساس فردي بدلاً من اختيار قائمة حزبية واحدة، وهو تحوُّل من شأنه إضعاف نفوذ الأحزاب، التي رفضت بمختلف أطيافها القانون، قائلة إنها ستقاطع أي انتخابات تجرى بموجب الدستور الجديد الذي وسّع سلطات سعيّد بشكلٍ كبير، وألغى معظم القيود على أفعاله.