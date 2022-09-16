الرئيس قيس سعيّد يصدر قانوناً انتخابياً جديداً من شأنه تقليل نفوذ الأحزاب في البرلمان

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس، قانوناً انتخابياً يقلص دور الأحزاب السياسية في البرلمان، وذلك بعد التعديلات التي قللت من سلطات المجلس التشريعي بموجب دستور أُقر في يوليو.
وقال سعيّد خلال اجتماع لمجلس الوزراء، إن القانون الجديد لا يقصي الأحزاب السياسية، وإن هذه الاتهامات "غير صحيحة ومحض افتراءات"، مضيفاً: "نمر بمرحلة جديدة في تاريخ تونس لسيادة الشعب بعد أن كانت الانتخابات صورية".
وبموجب القانون الجديد، سيختار الناخبون مرشحيهم في انتخابات 17 ديسمبر على أساس فردي بدلاً من اختيار قائمة حزبية واحدة، وهو تحوُّل من شأنه إضعاف نفوذ الأحزاب، التي رفضت بمختلف أطيافها القانون، قائلة إنها ستقاطع أي انتخابات تجرى بموجب الدستور الجديد الذي وسّع سلطات سعيّد بشكلٍ كبير، وألغى معظم القيود على أفعاله.
هذه التغييرات الأحادية الجانب التي أقرّها الرئيس قيس سعيّد، تنصب في رغبته في إعادة تشكيل النظام السياسي التونسي منذ سيطرته على معظم السلطات الصيف الماضي، في حملةٍ وصفها خصومه بأنها انقلابٌ على الديمقراطية يهدف إلى ترسيخ حكم الرجل الواحد.
وسيضم مجلس النواب الجديد 161 عضواً مقارنة بـ 217 في السابق.. ولم يُكشف النقاب بعد عن التفاصيل المتعلقة بالغرفة الثانية، بما في ذلك كيفية انتخاب أعضائها.