كاتب إسرائيلي يكشف المستور.. ما يحدث في قطاع غزة جرائم حرب وتطهير عرقي

ووصف إيلاني ما يحدث في شمال قطاع غزة بأنه حدث غير مسبوق في التاريخ الحديث منتقداً الحكومة الإسرائيلية التي يرأسها بنيامين نتنياهو ويشارك فيها وزراء متشددون مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، معتبراً أنهم يمثلون إحدى القوى الرئيسية التي تقود هذه الفظائع واستنكر تعامي بعض الإسرائيليين عن الجرائم الواضحة، مؤكداً أن الجرائم ترتكب عن عمد وليس كنتيجة جانبية للحرب.