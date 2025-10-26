أربعة انفجارات تهز غزة بعد نسف الاحتلال مباني سكنية في الزيتون والشجاعية

هزّت أربعة انفجارات عنيفة مدينة غزة مساء السبت، إثر عمليات نسف نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مباني سكنية في حيي الزيتون والشجاعية، ما أدى إلى تصاعد الدخان بكثافة وسط تحليق للطيران المسيّر في أجواء المدينة.
ووفق وكالة وفا الفلسطينية، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان إلى 68,519 شهيداً و170,382 مصاباً منذ السابع من أكتوبر 2023، بعدما أُضيف 220 شهيداً جديداً ممن استُكملت بياناتهم واعتمدتهم اللجنة القضائية المختصة بملف المفقودين.
وأشارت المصادر إلى أنه تم التعرف على 64 جثماناً من أصل 195 سلّمها الاحتلال أخيراً، مؤكدة أن الوضع الإنساني يزداد تدهوراً مع استمرار القصف المكثف شرق القطاع.