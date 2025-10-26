أربعة انفجارات تهز غزة بعد نسف الاحتلال مباني سكنية في الزيتون والشجاعية

هزّت أربعة انفجارات عنيفة مدينة غزة مساء السبت، إثر عمليات نسف نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مباني سكنية في حيي الزيتون والشجاعية، ما أدى إلى تصاعد الدخان بكثافة وسط تحليق للطيران المسيّر في أجواء المدينة.