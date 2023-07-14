بالصور.. إصابة عشرات الفلسطينيين خلال اعتداءات قوات الاحتلال في الضفة الغربية

وأضافت المصادر: أن قوات الاحتلال الإسرائيلية قامت بالاعتداء بالرصاص والقنابل الغازية، على مسيرة نظمت في قرية أم صفا غرب رام الله؛ للتنديد بمخططات الاحتلال، التي تهدف لإقامة منشآت استيطانية على أراضي القرية؛ مما أدى لإصابة العشرات من الفلسطينيين بحالات اختناق.