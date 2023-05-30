الصومال .. 17 قتيلاً في اشتباك بين "الشباب" والجيش

قتل 17 شخصاً على الأقل في هجوم شنه مسلحون من حركة الشباب الصومالية المتشددة على قاعدة عسكرية على بلدة ماساجاوا في وسط البلاد، اليوم (الثلاثاء).
وقال حسين نور، وهو من سكان ماساجاوا: "رأيت 17 قتيلا من المهاجمين وممن تعرضوا للهجوم، وانتقل القتال إلى الغابة، والبلدة هادئة الآن وتخضع لسيطرة الحكومة"، وفقاً لـ"رويترز".
من جهته، أفاد الكابتن عبد الله محمد، وهو ضابط في الجيش في ماساجاوا، بأن 12 من مسلحي حركة الشباب قتلوا، لكنه لا يعرف عدد الجنود الذين فقدوا أرواحهم.
وأضاف أن القتال العنيف استمر لساعات على أطراف البلدة، وتصدى الجيش لحركة الشباب والآن يطاردهم في الغابة.