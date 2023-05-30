الصومال .. 17 قتيلاً في اشتباك بين "الشباب" والجيش

من جهته، أفاد الكابتن عبد الله محمد، وهو ضابط في الجيش في ماساجاوا، بأن 12 من مسلحي حركة الشباب قتلوا، لكنه لا يعرف عدد الجنود الذين فقدوا أرواحهم.