الأمم المتحدة تؤكد: حجم الدمار في غزة أكبر من مثيله بأوكرانيا لهذه الأسباب

أعلن مسؤول عمليات نزع الألغام في الأمم المتحدة عن قطاع غزة مونجو بيرتش، اليوم، أن كمية الأنقاض والركام التي يتوجب إزالتها في غزة أكبر مقارنة بأوكرانيا.
وقال "بيرتش" خلال مؤتمر صحافي في جنيف: "لفهم مدى ضخامة الأمر؛ جبهة القتال في أوكرانيا تبلغ 600 ميل (نحو 1000 كيلومتر) في حين أن غزة لا يزيد طولها عن 25 ميلاً وهي كلها جبهة قتال، والمشكلة لا تقتصر على حجم الأنقاض البالغ 37 مليون طن، أو 300 كيلوجرام لكل متر مربع"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأضاف: "يُعتقد أن هذه الأنقاض تحتوي على عدد كبير من القنابل غير المنفجرة، وسيكون تنظيفها أكثر تعقيداً؛ بسبب المخاطر الأخرى الموجودة في الركام".
وتابع: "نقدر أن هناك أكثر من 800 ألف طن من الأسبستوس، في حطام غزة وحدها، وهذه المادة الخطرة على الصحة تتطلب احتياطات خاصة".
وعبّر "بيرتش" عن أمله في أن تكون دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام في نهاية المطاف قادرة على أن تكون هيئة تنسيق لإزالة الألغام في غزة وتأسيس فرقنا الخاصة لتفكيك الألغام والقنابل.