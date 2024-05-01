الأمم المتحدة تؤكد: حجم الدمار في غزة أكبر من مثيله بأوكرانيا لهذه الأسباب

وقال "بيرتش" خلال مؤتمر صحافي في جنيف: "لفهم مدى ضخامة الأمر؛ جبهة القتال في أوكرانيا تبلغ 600 ميل (نحو 1000 كيلومتر) في حين أن غزة لا يزيد طولها عن 25 ميلاً وهي كلها جبهة قتال، والمشكلة لا تقتصر على حجم الأنقاض البالغ 37 مليون طن، أو 300 كيلوجرام لكل متر مربع"، وفقاً لـ"فرانس برس".