"معاناة حفّاري القبور في غزة".. عنوان جديد يُظهر حجم الكارثة الإنسانية بالقطاع

وأوضح أنه "قبل الحرب عندما كان يموت أي شخص كان يحضر الجنازة نحو ألف آخرون.. أما اليوم إذا جاء 30 أو 300 قتيل لا يكون معهم سوى 20 شخصًا.. شيء مؤسف".