المرشح الرئاسي الأمريكي ديسانتيس: لا أريد توريط جيشنا في الصراع بأوكرانيا

وسبق أن دعا حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية رون ديسانتيس، في مقابلة مع صحيفة Nikkei Asia شهر أبريل الماضي، إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا، قائلاً: "لا أحد يرغب في أن ينتهي به الأمر إلى موقف مثل معركة فردان (معركة بين القوات الفرنسية والألمانية خلال الحرب العالمية الأولى)؛ حيث وقعت خسائر فادحة وتكاليف باهظة وفي النهاية دخول مأزق لا مخرج منه. هناك مصلحة للجميع في محاولة الوصول إلى نقطة يمكن فيها تحقيق وقف إطلاق النار"، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".