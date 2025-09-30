قاضٍ أمريكي: إدارة "ترامب" انتهكت الدستور بسياسة ترحيل مؤيدين للفلسطينيين

وأشار القاضي إلى أن حكمه يقتصر حاليًا على إثبات "عدم دستورية هذه السياسة"، على أن يُحدد لاحقًا التدابير المطلوبة لمعالجة آثارها. كما لفت إلى أن محامي أعضاء هيئة التدريس دعوه إلى منع إدارة ترامب من تكرار إجراءات الاعتقال والترحيل على خلفية المواقف السياسية.