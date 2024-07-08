أحزاب فرنسا تبدأ مداولات لتشكيل غالبية.. وماكرون يرفض استقالة رئيس الوزراء

إلا أن التحالف اليساري الذي تم تأسيسه على عجل، غداة قيام ماكرون بحل الجمعية الوطنية، بين اليسار الراديكالي في فرنسا الأبية والاشتراكيين والشيوعيين والخضر، داخله خلافات حول نقاط عدة. منذ أسابيع، يثير اليسار الراديكالي توترات كثيرة، وبشكل خاص زعيمه جان لوك ميلانشون الذي يتمتع بكاريزما لكن يعتبره الكثيرون استفزازياً كما ينفر منه البعض حتى في صفوف معسكره.