ترحيب أمريكي روسي أوكراني.. كيف استقبل العالم فوز أردوغان بانتخابات تركيا؟

أعلنت هيئة الانتخابات التركية في مؤتمر صحافي، الأحد، فوز رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية ثالثة، حيث أكد رئيس الهيئة، أحمد ينار، فوز أردوغان بالرئاسة في جولة الإعادة وحصوله على 52.14 بالمئة من الأصوات، مما يمثل النتيجة الرسمية للانتخابات.