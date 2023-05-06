الهند.. مقتل ما لا يقل عن 54 شخصًا في أعمال شغب

وفي وقت سابق، أمرت سلطات مانيبور، وحدات الجيش باستخدام الأسلحة ضد المحرضين على الاضطرابات والاشتباكات على أسس قبلية. وتَمَكن الجيش من السيطرة على الوضع في 2 من مقاطعات مانيبور العشر؛ حيث وقعت اشتباكات كبيرة في وقت سابق من هذا الأسبوع بين ممثلي قبيلتي كوكي وميتي. وكان سبب الاشتباكات، مطالبة مهاجرين من قبيلة ميتي بالحصول على وضع ما يسمى "الطبقة المسجلة" في مانيبور؛ إذ يمنح هذا الوضع أعضاء الطبقة الاجتماعية المذكورة العديد من الامتيازات؛ بما في ذلك عند التقدم لوظيفة في وكالة أو مؤسسة حكومية، وعند دخول مؤسسات التعليم العالي، بالإضافة إلى مزايا أخرى.