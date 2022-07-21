المخابرات الأمريكية تكشف حصيلة قتلى وجرحى روسيا في حرب أوكرانيا

كشف مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، عن تقديرات الوكالة لعدد قتلى وجرحى الجنود الروس في أوكرانيا.
وأفاد "بيرنز" خلال مشاركته في منتدى" آسبن" للأمن في كولورادو، بأن أحدث التقديرات الصادرة عن أجهزة المخابرات الأمريكية تتحدث عما يقرب من 15 ألف قتيل من القوات الروسية، وربما ثلاثة أضعاف من ذلك فيما يخص الجرحى؛ وفقًا لـ"رويترز".
وبيّن أن التقدم الذي سجلته القوات الروسية جاء بتكلفة باهظة.
وتصنف روسيا الوفيات العسكرية على أنها من أسرار الدولة حتى في أوقات السلم، ولم تقم بتحديث أرقام الخسائر الرسمية بشكل متكرر خلال الحرب، بعد أن أعلنت في 25 مارس الماضي أن 1351 جنديًّا فقط قُتلوا.