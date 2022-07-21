المخابرات الأمريكية تكشف حصيلة قتلى وجرحى روسيا في حرب أوكرانيا

وتصنف روسيا الوفيات العسكرية على أنها من أسرار الدولة حتى في أوقات السلم، ولم تقم بتحديث أرقام الخسائر الرسمية بشكل متكرر خلال الحرب، بعد أن أعلنت في 25 مارس الماضي أن 1351 جنديًّا فقط قُتلوا.