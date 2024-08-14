كبار حاخامات اليهود يؤكدون تحريمهم القاطع لاقتحام المسجد الأقصى والمس بقدسية المكان

ومن جانب آخر، أكد الحاخام دافيد كوهين أن "لدينا واجبًا أخلاقيًا في الاحتجاج على هذا الأمر (اقتحام الأقصى)، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه، فهؤلاء المتمردون البلطجية قد دنسوا هذا المكان المقدس، إن مثل هؤلاء الناس الذين يدّعون التقوى لا تعدو أفعالهم عن كونها تدنيسًا للهيكل وانتهاكًا لاسم الله، وهم بأفعالهم يدفعون إلى تأجيج مشاعر الناس والتحريض على الفتنة والتسبب في إيذاء يهود آخرين".