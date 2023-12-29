"هجوم بسيارة ينفذه فلسطيني قرب موقع عسكري في الخليل" يصيب 4 إسرائيليين

ومن جهتها، أفادت خدمة إسعاف "نجمة داوود الحمراء" عن إصابة أربعة أشخاص في العشرينات من العمر بجروح، إصابة أحدهم متوسطة، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".