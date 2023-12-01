وثائق تؤكّد عِلم إسرائيل بهجوم طوفان الأقصى الذي نفّذته "حماس" بدقة مذهلة

في 14 أكتوبر، اعترف رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، بأن إسرائيل أخفقت في مهمتها لمنع هجوم "طوفان الاقصى"، لكن في الوقت نفسه، أوضح هنغبي أن إسرائيل لم تتلق تحذيراً محدداً من هجوم وشيك من قبل حماس، بما في ذلك من مصر.