الجوع يتصاعد.. هل يُعيد اتفاق "بايدن" و"السيسي" دخول المساعدات إلى غزة؟

سيدخل الوقود والمساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم، الذي تديره إسرائيل، والذي يقع عند تقاطع الحدود بين مصر وغزة وإسرائيل؛ وفقًا لبيان البيت الأبيض حول المكالمة. وكان معبر كرم أبو سالم أحد معبرين بريين رئيسيين إلى غزة؛ حيث يمكن إدخال الغذاء والدواء والوقود، التي تشتدّ الحاجة إليها في قطاع غزة، أما معبر رفح فيقع بين مصر وجنوب غزة، وهو الطريق الرئيسي لخروج المرضى والجرحى من الغزاويين.