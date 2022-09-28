قوات الاحتلال تقتحم جنين.. اعتداءات وإطلاق رصاص خلّفت إصابات بينها حرجة

ونقلت "روسيا اليوم" عن موقع "عرب 48" أن اشتباكات عنيفة اندلعت صباح اليوم الأربعاء بين مسلحين فلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم جنين، وأشار نقلًا عن الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى إصابة شاب بالرصاص في الصدر، وحالته حرجة.