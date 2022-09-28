قوات الاحتلال تقتحم جنين.. اعتداءات وإطلاق رصاص خلّفت إصابات بينها حرجة

وسط تقارير عن إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلية صاروخًا مضادًّا للدروع تجاه منزل في منطقة جنين، أصيب شاب فلسطيني جراء اقتحام قوات الاحتلال صباح اليوم للمخيم.
ووفق ما نقله موقع "روسيا اليوم" أطلقت دبابة قذيفةً قُرب قرية طورة الغربية في جنين قرب الجدار الفاصل.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان مقتضب: إن القوات تشن أعمالًا عسكرية في منطقة مخيم جنين، دون أن يكشف عن المزيد من التفاصيل؛ فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه "تم إطلاق نار تجاه قوات الجيش في مخيم جنين".
ونقلت "روسيا اليوم" عن موقع "عرب 48" أن اشتباكات عنيفة اندلعت صباح اليوم الأربعاء بين مسلحين فلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم جنين، وأشار نقلًا عن الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى إصابة شاب بالرصاص في الصدر، وحالته حرجة.
وفي وقت لاحق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل إصابتين بالرصاص الحي في الصدر (في وضع حرج)، وإصابة بالأطراف السفلية، وإصابة باليد، خلال اقتحام منطقة جنين.
واقتحمت قوات الاحتلال -مُعَززة بالوحدات الخاصة- مدينة جنين ومخيمها في ساعات الصباح، وحاصرت القوات منزل عائلة الشهيد رعد خازم في المخيم، وخلال ذلك وقعت اشتباكات مسلحة بين فلسطينيين وعناصر من الجيش.