الرئيس الصومالي : ليس لدينا خطط أو نية للدخول بحرب مع إثيوبيا في الوقت الحالي

وتفصيلاً، قال شيخ محمود، في مقابلة مع قناتي "العربية" و"الحدث: "لا يوجد لدينا خطط أو نية للحرب مع إثيوبيا في الوقت الحالي، ولكن إذا تغيرت الأمور سيكون لدينا رد فعل حينها".