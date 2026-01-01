استشهاد طفل في جباليا.. والقصف المدفعي يتواصل شرق غزة

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر طبية فلسطينية بوصول شهيدين إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 71,271 شهيدًا و171,233 جريحًا، بينهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها.