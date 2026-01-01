استشهاد طفل في جباليا.. والقصف المدفعي يتواصل شرق غزة

استشهد طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، في بلدة جباليا شمال قطاع غزة، فيما تواصل القصف المدفعي وإطلاق النار من آليات الاحتلال تجاه المناطق الشرقية من القطاع.
وفي السياق ذاته، أفادت مصادر طبية فلسطينية بوصول شهيدين إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 71,271 شهيدًا و171,233 جريحًا، بينهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها.
وتتواصل عمليات انتشال جثامين الشهداء من تحت ركام المنازل والبنايات السكنية المدمرة في مناطق مختلفة من القطاع، بعد عامين من العدوان.