مصر تحذّر من "مخاطر وخيمة" للتصعيد الفلسطيني والإسرائيلي

ودعت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، اليوم "السبت"، إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنّب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر، محذّرة من تداعيات خطيرة نتيجة تصاعد حدّة العنف؛ الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبًا على مستقبل جهود التهدئة.